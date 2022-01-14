На Западном берегу реки Иордан убиты два майора спецназа ЦАХАЛа

Два офицера в чине майоров подразделения специального назначения «Сайерет Эгоз» Армии обороны Израиля убиты в результате дружественного огня во время патрулирования подходов к военной базе близ поселения Мицпе-Йерихо на Западном берегу реки Иордан.
Два офицера в чине майоров подразделения специального назначения «Сайерет Эгоз» Армии обороны Израиля убиты в результате дружественного огня во время патрулирования подходов к военной базе близ поселения Мицпе-Йерихо на Западном берегу реки Иордан.
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