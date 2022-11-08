«Не смог сдержаться, поэтому подошел сзади» — Чонгук и Ви устроили эротическое шоу прямо на сцене — фото!

Союз Чонгука (Jungkook) и Тэхена (Taehyung) не дает никому покоя! В Твиттере завирусился короткий видеоролик, где парни устроили настоящее эротическое шоу на глазах у фанатов… Ви (V) мило улыбался АРМИ, которые наполняли зал криками и визгами.