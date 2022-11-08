Popcaketv

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    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

«Не смог сдержаться, поэтому подошел сзади» — Чонгук и Ви устроили эротическое шоу прямо на сцене — фото!

«Не смог сдержаться, поэтому подошел сзади» — Чонгук и Ви устроили эротическое шоу прямо на сцене — фото!

Союз Чонгука (Jungkook) и Тэхена (Taehyung) не дает никому покоя! В Твиттере завирусился короткий видеоролик, где парни устроили настоящее эротическое шоу на глазах у фанатов… Ви (V) мило улыбался АРМИ, которые наполняли зал криками и визгами.

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