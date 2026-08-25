Центр управления регионом Удмуртии опроверг слухи о гибели птиц

В соцсетях появились ложные сообщения о массовой гибели птиц в Удмуртии из-за радиации. Центр управления регионом и Гидрометцентр Удмуртии опровергли эти слухи, отметив, что радиационный фон в Ижевске в норме, а гибель птиц вызвана столкновением с окнами.