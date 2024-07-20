Что говорят владельцы публичных каналов о деанонимизации

Авторы Telegram-каналов поддержали законопроект о раскрытии анонимности На рассмотрении Государственной Думы находится законопроект о внесении изменений в законы «О связи» и «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных.