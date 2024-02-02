Скоростной режим дороги в сторону Крымского моста поднимут до 120 км/ч. Расчетная скорость движения по новой трассе со стороны Краснодарского края, которая пройдет в обход 11 населенных пунктов, составит 120 км в час.
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