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Царьград

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Ирина Роднина оценила возвращение Александры Трусовой в спорт

Ирина Роднина оценила возвращение Александры Трусовой в спорт

Ирина Роднина прокомментировала возвращение Александры Трусовой на международную арену. Серебряный призёр Олимпиады 2022 года успешно выступила на турнире "Челленджер" в Токио после перерыва, связанного с рождением ребёнка.

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