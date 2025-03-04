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WSJ: после остановки помощи США Украине ВСУ не смогут бить вглубь территории РФ

WSJ: после остановки помощи США Украине ВСУ не смогут бить вглубь территории РФ

Украина после прекращения предоставления военной помощи от США через некоторое время не сможет наносить удары дальнобойным оружием по России, способность ВСУ наносить удары на большие расстояния снизится.

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