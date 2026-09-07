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Мировое обозрение

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Проект DESI представил крупнейшую 2D-карту Вселенной: 4 миллиарда объектов на 5,6 трлн пикселей

Проект DESI представил крупнейшую 2D-карту Вселенной: 4 миллиарда объектов на 5,6 трлн пикселей

Международная коллаборация DESI, работающая со спектрографом темной энергии, представила крупнейшую в истории астрономии плоскую карту наблюдаемой Вселенной.

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