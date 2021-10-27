Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lenkov
    Эта бабка, уверен, что даже по морде ни разу не получала, а еще берется угрожать ядерным оружием. Провальный подбор п...Эксперт о скандал...
  • Володя
    когда будут судить всю эту бендеровскую сволочь, надо назначить прокурором Поклонскую.Поклонская ёмко о...
  • Meerflieger
    А не подготовят, то что? Пальчиком погрозит? А даже если и подготовят, но не выполнят? Про знаменитые "майские указы"...Путин дал правите...

Команда «Дети Басты» станет участником детского КВН на Первом канале

Команда «Дети Басты» станет участником детского КВН на Первом канале

В последний день октября Первый канал покажет детский КВН, в котором сойдутся команды Всероссийской юниор-лиги КВН Российского союза молодежи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх