Белгородский губернатор рассказал о нанесенных ВСУ ударах по региону за 12 ноября

Губернатор Гладков: за 12 ноября ВСУ обстреляли Щетиновку, Ближнее и Середу Александра Франс Антон Вергун/РИА Новости Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о нанесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударах по региону за 12 ноября.
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