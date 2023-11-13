Белгородский губернатор рассказал о нанесенных ВСУ ударах по региону за 12 ноября

Губернатор Гладков: за 12 ноября ВСУ обстреляли Щетиновку, Ближнее и Середу Александра Франс Антон Вергун/РИА Новости Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о нанесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударах по региону за 12 ноября.