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Бывший разработчик Halo критикует 343 Industries и призывает других профессионалов ...

Бывший разработчик Halo критикует 343 Industries и призывает других профессионалов ...

Бывший разработчик Halo критикует 343 Industries и призывает других профессионалов избегать студииУилл Уолц, бывший разработчик, который работал аниматором над франшизой Halo в течение 13 лет, опубликовал очень спорный комментарий несколько дней назад, касающийся 343 Industries, или более известной сейчас как Halo Studios.

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