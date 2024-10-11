Бывший разработчик Halo критикует 343 Industries и призывает других профессионалов избегать студииУилл Уолц, бывший разработчик, который работал аниматором над франшизой Halo в течение 13 лет, опубликовал очень спорный комментарий несколько дней назад, касающийся 343 Industries, или более известной сейчас как Halo Studios.