Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Надо не пиротехнику запрещать, а террористов

В  минувшие     сутки   произошло    сразу  несколько    случаев  "салютного  терроризма" -   это  когда   пособники  украинских  террористов  запускают фейерверки и  взрывают  петарды в  зданиях -   отделениях  банка,  почте, торговом  центре   и др.

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Комментарии
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Silver Kont
Ну да, когда пиз......анутых бабулек отправляют в дурку, переодевают в одну только длиннополую рубаху и стригут почти наголо, сразу становятся &quot;нормальными&quot; и начинают качать права....
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Владимир Соколов
автор понятия не имеет о чем пишет))
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Александр Третьяк
Согласен с автором  на все 100 +
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