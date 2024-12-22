В минувшие сутки произошло сразу несколько случаев "салютного терроризма" - это когда пособники украинских террористов запускают фейерверки и взрывают петарды в зданиях - отделениях банка, почте, торговом центре и др.
Надо не пиротехнику запрещать, а террористов
Комментарии
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Silver Kont
Ну да, когда пиз......анутых бабулек отправляют в дурку, переодевают в одну только длиннополую рубаху и стригут почти наголо, сразу становятся "нормальными" и начинают качать права....
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14 час.
Владимир Соколов
автор понятия не имеет о чем пишет))
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13 час.
Александр Третьяк
Согласен с автором на все 100 +
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4 час.
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