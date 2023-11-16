Теннисист Рублев о нервном срыве: разочарован и не смог справиться

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о своем нервном срыве во время матча с испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP, во время которого он ракеткой до крови разбил себе ногу ракеткой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии