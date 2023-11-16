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Теннисист Рублев о нервном срыве: разочарован и не смог справиться

Теннисист Рублев о нервном срыве: разочарован и не смог справиться

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о своем нервном срыве во время матча с испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP, во время которого он ракеткой до крови разбил себе ногу ракеткой.

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