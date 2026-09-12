Завтра похолодание до +8 градусов и дождь

Завтра днём температура не поднимется выше +15, а ночью ожидается +8 градусов. Как изменится погода дальше? Узнай в статье!Сегодня 12 сентября температура воздуха держится на отметке +15 градусов.
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