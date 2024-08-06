Прокуратура Венесуэлы начала уголовное расследование против Гонсалеса и Мачадо

Генеральная прокуратура Венесуэлы начала уголовное расследование против бывшего кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса и одного из лидеров оппозиции Корины Мачадо по подозрению в подстрекательстве к мятежу.
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