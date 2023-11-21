«Ведомости» узнали о составлении списков ученых, общавшихся с иностранцами

По данным издания, сотрудники институтов РАН должны представить «детализированные сведения» об участниках международных мероприятий как с российской, так и с иностранной сторон<strong>Минобрнауки направило в научные организации Российской академии наук (РАН) письмо с требованием собрать поименный список участников всех международных научных мероприятий за 2023 год.