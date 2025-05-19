Политиков регулярно критикуют, и те, кто этого боится, не могут выполнять эту работу. Так верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ушла от ответа на вопрос о критике ее русофобских взглядов и о том, что она «ест россиян на завтрак».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии