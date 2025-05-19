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Каллас высказалась о своей русофобии

Каллас высказалась о своей русофобии

Политиков регулярно критикуют, и те, кто этого боится, не могут выполнять эту работу. Так верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ушла от ответа на вопрос о критике ее русофобских взглядов и о том, что она «ест россиян на завтрак».

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