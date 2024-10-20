Пока киевские власти пытаются убедить Запад, что им якобы приходится сражаться на Донбассе с солдатами из КНДР, в китайско-язычных соцсетях было опубликовано фото, на котором тайваньский наёмник ВСУ, назвавший себя «Шэнь Йин», отметился своим участием во временном захвате приграничных территорий Курской области, позируя в Судже возле местного супермаркета.
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