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Тайваньские наёмники в ВСУ: насмешки вместо «славы в соцсетях»

Тайваньские наёмники в ВСУ: насмешки вместо «славы в соцсетях»

Пока киевские власти пытаются убедить Запад, что им якобы приходится сражаться на Донбассе с солдатами из КНДР, в китайско-язычных соцсетях было опубликовано фото, на котором тайваньский наёмник ВСУ, назвавший себя «Шэнь Йин», отметился своим участием во временном захвате приграничных территорий Курской области, позируя в Судже возле местного супермаркета.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Всех бравых наемников отправлять к Бандере без разговоров!
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11 час.

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