Пока киевские власти пытаются убедить Запад, что им якобы приходится сражаться на Донбассе с солдатами из КНДР, в китайско-язычных соцсетях было опубликовано фото, на котором тайваньский наёмник ВСУ, назвавший себя «Шэнь Йин», отметился своим участием во временном захвате приграничных территорий Курской области, позируя в Судже возле местного супермаркета.