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«Локомотив» выиграл 6-й матч подряд со старта сезона – 2:1 с «Авангардом». Команда Квартальнова лидирует в КХЛ

«Локомотив» обыграл « Авангард » (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Команда тренера  Дмитрия Квартальнова одержала 6-ю победу подряд со старта сезона.

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