ВС РФ поразили две РЛС ВСУ в Одесской и Днепропетровской областях

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские войска поразили две радиолокационные станции (РЛС) 35Д6 ВСУ в районах населенных пунктов Староказачье Одесской области и Андреевка Днепропетровской области.
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