Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину

Это же равносильно об'явлению войны, этого хочет петух?

Геннадий Бережнов

Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину «нельзя исключать». Однако и я не исключаю возможности накрыть Париж оперативным ядерным арсеналом! Как только, так сразу!