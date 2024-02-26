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Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину

Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину «нельзя исключать».

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Комментарии
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Jurij Najdenov
Это же равносильно об&#39;явлению войны, этого хочет петух?
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19 час.
Геннадий Бережнов
Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину «нельзя исключать». Однако и я не исключаю возможности накрыть Париж оперативным ядерным арсеналом! Как только, так сразу!
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15 час.

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