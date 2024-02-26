Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину «нельзя исключать».
Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину
Комментарии
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Jurij Najdenov
Это же равносильно об'явлению войны, этого хочет петух?
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19 час.
Геннадий Бережнов
Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину «нельзя исключать». Однако и я не исключаю возможности накрыть Париж оперативным ядерным арсеналом! Как только, так сразу!
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15 час.
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