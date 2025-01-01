NBC: При падении Lego-конструкции в Массачусетсе пострадали десять человек В Пибоди, штат Массачусетс, десять человек пострадали, когда конструкция из Лего обрушилась на зрителей во время новогоднего события.
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