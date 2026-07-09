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Царьград

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Росфинмониторинг решает технические неполадки с личными кабинетами

Росфинмониторинг решает технические неполадки с личными кабинетами

Пользователи сайта Росфинмониторинга столкнулись с трудностями при входе в личный кабинет. Ведомство работает над восстановлением доступа и предлагает воспользоваться альтернативными подходами, включая повторную установку "Яндекс Браузера".

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