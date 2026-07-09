Росфинмониторинг решает технические неполадки с личными кабинетами

Пользователи сайта Росфинмониторинга столкнулись с трудностями при входе в личный кабинет. Ведомство работает над восстановлением доступа и предлагает воспользоваться альтернативными подходами, включая повторную установку "Яндекс Браузера".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии