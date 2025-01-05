РИА Новости: Байден загнал США в невиданную долговую яму

Завершающий свой срок президент США Джо Байден «загнал правительство и население в невиданную долговую яму», пишет РИА Новости, комментируя показатели американской экономики по итогам правления демократа.
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