Репортаж из-за МКАДа. Слухи о нищете россиян несколько преувеличены

Владимир Алтайцев Не всё прекрасно, но ёжиков не едим, по мусоркам не роемся, в рванье не ходим, как бы вам, бандерам ни хотелось того. А пишу я из Томска.

Елена Гомонова А кредит не отдаёте что ли??? Наверное сама сидишь на унитазе с поносом... Америка вся живёт в кредит и не один. у них ВСЁ в кредит!!!