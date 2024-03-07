На западе А помните фразу "я дочь российского офицера, всё не так однозначно.". Как-то её написал спалившийся сотрудник западных спецслужб, забывший перелогиниться и поэтому вещающий с мужского ника.
Репортаж из-за МКАДа. Слухи о нищете россиян несколько преувеличены
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не всё прекрасно, но ёжиков не едим, по мусоркам не роемся, в рванье не ходим, как бы вам, бандерам ни хотелось того. А пишу я из Томска.
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1 час.
Елена Гомонова
А кредит не отдаёте что ли??? Наверное сама сидишь на унитазе с поносом... Америка вся живёт в кредит и не один. у них ВСЁ в кредит!!!
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13 мин.
Николай Денисов
Все в так любимом вами США живут в кредит!85% жителей закредитованы!
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2 мин.
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