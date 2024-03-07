ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 029 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Денисов
    Все в так любимом вами США живут в кредит!85% жителей закредитованы!Репортаж из-за МК...
  • Елена Гомонова
    А кредит не отдаёте что ли??? Наверное сама сидишь на унитазе с  поносом... Америка вся живёт в кредит и не один. у н...Репортаж из-за МК...
  • Аудрюс
    Мы с вами на брудершафт.. Если вы в дискуссии такой не терпеливый, то что вы вытворяете в жизни можно только предполо...В какой фазе конф...

Репортаж из-за МКАДа. Слухи о нищете россиян несколько преувеличены

Репортаж из-за МКАДа. Слухи о нищете россиян несколько преувеличены

На западе А помните фразу "я дочь российского офицера, всё не так однозначно.". Как-то её написал спалившийся сотрудник западных спецслужб, забывший перелогиниться и поэтому вещающий с мужского ника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Не всё  прекрасно, но  ёжиков  не едим, по мусоркам не роемся, в рванье  не  ходим, как бы  вам, бандерам ни хотелось того. А пишу  я  из Томска.
Ответить
1 час.
Елена Гомонова
А кредит не отдаёте что ли??? Наверное сама сидишь на унитазе с  поносом... Америка вся живёт в кредит и не один. у них ВСЁ в кредит!!!
Ответить
13 мин.
Николай Денисов
Все в так любимом вами США живут в кредит!85% жителей закредитованы!
Ответить
2 мин.

Картина дня

наверх