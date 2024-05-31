Министр обороны РФ сообщил о значительных потерях ВСУ и активном продвижении российских войск в зоне СВО

Российские войска в зоне специальной военной операции в текущем году взяли под контроль 880 квадратных километров территории – на важных участках в Харьковской области ВС РФ вынудили отступить противника на восемь-девять километров.
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