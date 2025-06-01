Наталья Рудова отреагировала на критику внешности

Актриса Наталья Рудова участвует в новом проекте, съемки которого проходят в Ереване. Звезда сериала «Жизнь по вызову» решила показать поклонникам часть рабочего процесса, опубликовав в личном блоге ролик.
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