Мода «от купюр»: почему россияне бьют рекорды спроса на наличные деньги. Комментарий Семена Новопрудского

На фоне санкций, валютных ограничений, развития новых финансовых технологий и ожидания массового внедрения цифрового рубля россияне продолжают наращивать количество наличных денег в кошельках, снимают все больше наличности с карт и все чаще расплачиваются «налом».
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