Украинский фронт, главное за сутки: «Котёл» в Алексеево-Дружковке, разгром бандеровцев в Сергеевке

1685-й день спецоперации. Украинский зерновоз в Черном море отправился на корм рыбам Бойцами ГрВ «Восток» взят под контроль н.
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такиххуев!