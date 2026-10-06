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Украинский фронт, главное за сутки: «Котёл» в Алексеево-Дружковке, разгром бандеровцев в Сергеевке

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