От Сум до Купянска Telegram-канал "Рыбарь" — @rybarЗа сутки к 24 июля 2026 года российские сводки отчитались о трёх освобождённых пунктах на трёх.
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От Сум до Купянска Telegram-канал "Рыбарь" — @rybarЗа сутки к 24 июля 2026 года российские сводки отчитались о трёх освобождённых пунктах на трёх.
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