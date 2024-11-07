Доктор перечислил симптомы повышенного уровня стресса

У человека могут быть проблемы со сном Определить повышенный уровень стрессовых гормонов у человека можно по комплексу симптомов, сказал РИАМО главный врач клиники Маршака, психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин.
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