«Ты просто потерялся» — произнесла она ровно, глядя на мужа как на чужого

Алина замерла посреди гостиной, крепко вцепившись в бумажный пакет с эмблемой дорогого бутика. Магазин появился в торговом центре всего полгода назад, но уже превратился в место, куда тянулись все, кому хотелось выглядеть немного состоятельнее, чем они были на самом деле.