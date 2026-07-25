Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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«Ты просто потерялся» — произнесла она ровно, глядя на мужа как на чужого

«Ты просто потерялся» — произнесла она ровно, глядя на мужа как на чужого

Алина замерла посреди гостиной, крепко вцепившись в бумажный пакет с эмблемой дорогого бутика. Магазин появился в торговом центре всего полгода назад, но уже превратился в место, куда тянулись все, кому хотелось выглядеть немного состоятельнее, чем они были на самом деле.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Опять без конца.
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1 м.
Элеонора Коган
Из Хохляндии. что ли?
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1 м.