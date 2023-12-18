В Госдуме не поддержали запрет на аборты в частных клиниках

Комитет по охране здоровья в Госдуме провел анализ позиций Минздрава, общественных организаций и других сторон и высказался против запрета предоставления услуг по абортам в частных клиниках, передает телеканал "360".
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