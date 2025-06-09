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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Более 120 происшествий. Власти Барнаула рассказали, что ливень натворил в городе

Более 120 происшествий. Власти Барнаула рассказали, что ливень натворил в городе

Более 100 человек и 30 единиц техники контролируют работу ливневой канализации В Барнауле в результате сильного ливня зарегистрировали более 120 происшествий различного характера, в семи случаях - отключение электроэнергии, в четырех поселках и на трех улицах, сообщает мэрия.

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