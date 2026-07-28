С 1 августа в России могут изменить правила продажи бензина на АЗС

Контроль за отпуском топлива ужесточат, а некоторым водителям вовсе могут отказать в заправке.С 1 августа на АЗС начнет действовать более строгий контроль безопасности, из-за которого отдельным водителям могут отказать в обслуживании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии