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Царьград

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С 1 августа в России могут изменить правила продажи бензина на АЗС

С 1 августа в России могут изменить правила продажи бензина на АЗС

Контроль за отпуском топлива ужесточат, а некоторым водителям вовсе могут отказать в заправке.С 1 августа на АЗС начнет действовать более строгий контроль безопасности, из-за которого отдельным водителям могут отказать в обслуживании.

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