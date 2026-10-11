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62ИНФО | Новости Рязани

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Лучницы из Рязани завоевали две медали на международных соревнованиях

Лучницы из Рязани завоевали две медали на международных соревнованиях

От Рязани в турнире участвовали две спортсменки: мастер спорта Мария Гук и кандидат в мастера спорта Светлана Казакова.

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