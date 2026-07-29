Главный конкурент Samsung добился рекордной выручки

Южнокорейский производитель микросхем SK Hynix, считающийся главным конкурентом Samsung добился во II квартале рекордной выручки, которая выросла в шесть раз и достигла 79,319 триллиона вон (почти 55 миллиардов долларов).
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