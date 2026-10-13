Синоптик Леус спрогнозировал похолодание и дожди в Москве 13–14 октября

В Москве рабочая неделя станет по-настоящему осенней, на буднях ожидаются дожди и похолодание. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в телеграм-канале .
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