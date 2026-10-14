В Саках и двух районах Крыма 14 октября частично ограничат подачу электроэнергии

Жителей крыма предупредили о временных неудобствах из-за ремонтных работ на магистральных сетях. По информации ГУП РК «Крымэнерго», для проведения ремонтных работ Таврическим предприятием магистральных электрических сетей сегодня, 14 октября 2026 года, ориентировочно с 09:00 до 17:00 будет частично ограничена подача электроэнергии в Саках, Сакском, Первомайском и Красногвардейском районах.