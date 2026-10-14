Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

127 подписчиков

В Саках и двух районах Крыма 14 октября частично ограничат подачу электроэнергии

В Саках и двух районах Крыма 14 октября частично ограничат подачу электроэнергии

Жителей крыма предупредили о временных неудобствах из-за ремонтных работ на магистральных сетях. По информации ГУП РК «Крымэнерго», для проведения ремонтных работ Таврическим предприятием магистральных электрических сетей сегодня, 14 октября 2026 года, ориентировочно с 09:00 до 17:00 будет частично ограничена подача электроэнергии в Саках, Сакском, Первомайском и Красногвардейском районах.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым