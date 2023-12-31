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Список причин, почему запад так бьется за Украину

Список причин, почему запад так бьется за Украину

Олег Царев дал дельный список причин, почему запад так бьется за Украину.Только цифры.По природным ресурсам Украина занимает:1-е место в Европе по разведанным извлекаемым запасам урановых руд;2-е место в Европе, 10-е место в мире по запасам титановых руд;2-е место в мире по разведанным запасам марганцевых руд (2,3 млрд тонн или 12% от мировых запасов);2-е место в мире по запасам железных руд (30 млрд.

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