Олег Царев дал дельный список причин, почему запад так бьется за Украину.Только цифры.По природным ресурсам Украина занимает:1-е место в Европе по разведанным извлекаемым запасам урановых руд;2-е место в Европе, 10-е место в мире по запасам титановых руд;2-е место в мире по разведанным запасам марганцевых руд (2,3 млрд тонн или 12% от мировых запасов);2-е место в мире по запасам железных руд (30 млрд.