Продолжается история со взяточником из администрации Читы

Две жительницы Читы обвиняются в даче взятки и мошенничестве. Об этом сообщает краевая прокуратура.По версии следствия, с июня 2022 по октябрь 2023 две знакомые женщины помогали получить разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию объектов за взятку.