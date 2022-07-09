Русская весна

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Каким будет новый миропорядок?

Каким будет новый миропорядок?

Генеральный директор РСМД Андрей Кортунов — о новом единстве Запада и будущем миропорядке. Разброс в экспертных оценках последствий вхождения Финляндии и Швеции в НАТО весьма широк — от успокоительных заверений в том, что никаких особо опасных для Москвы тенденций на севере Европы на данный момент не наблюдается, до апокалиптических предсказаний того, как осмелевшая Финляндия начнет претендовать на российский Выборг или даже на всю Карелию и часть Мурманской области, а новое поколение субмарин «русофобской» Швеции станет полностью контролировать акваторию Балтики вплоть до Усть-Луги и дельты Невы.

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