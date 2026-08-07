Дерябы, ласточки и скопы: орнитолог запечатлел "птичий" июль в Алтайском заповеднике

В Алтайском биосферном заповеднике подвели итог наблюдений за птицами в июле. Фотографиями и своими записками поделился орнитолог, старший научный сотрудник заповедника Олег Митрофанов в группе в соцсети "ВКонтакте".
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