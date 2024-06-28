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Российские защитники в 3-й раз за последние 4 года не получили голосов на «Норрис»

Голосование за обладателя приза лучшему защитнику сезона НХЛ проводилось среди членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

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