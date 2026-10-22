Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE превысила $112 за баррель впервые с 16 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
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