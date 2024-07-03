Джей Джей Редик: «Бронни заслужил место в команде»

Во вторник Джеймс-младший был представлен в качестве игрока «Лейкерс». После того, как новичок поблагодарил главного тренера, а также вице-президента по баскетбольным операциям Роба Пелинку за все, что они «дали» ему после того, как на прошлой неделе выбрали под номером 55 на драфте, Редик поправил молодого защитника.