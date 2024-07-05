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Опубликованы переговоры пилотов РФ, попавших под атаку ЗРК Patriot

Telegram-канал под именем Fighterbomber опубликовал аудиозапись разговоров экипажа российского двухместного фронтового бомбардировщика Су-34, который сумел пройти сквозь ракетную атаку со стороны ЗРК “Пэтриот” и системы ПВО NASAMS украинской армии.

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