Минэкономразвития заметно понизило прогноз по цене на нефть

Минэкономразвития представило проект макропрогноза на 2025-й и последующие три года. В сравнении с сентябрьским прогнозом заметно снизились ожидания по нефтяным ценам — среднегодовая цена марки Brent в 2025 году составит $68 за баррель вместо почти $82.
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