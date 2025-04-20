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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Минэкономразвития заметно понизило прогноз по цене на нефть

Минэкономразвития заметно понизило прогноз по цене на нефть

Минэкономразвития представило проект макропрогноза на 2025-й и последующие три года. В сравнении с сентябрьским прогнозом заметно снизились ожидания по нефтяным ценам — среднегодовая цена марки Brent в 2025 году составит $68 за баррель вместо почти $82.

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