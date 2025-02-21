Режиссер Алексей Герман-младший о своем отце и его фильмах

21 февраля 2013 года не стало режиссера Алексея Германа-старшего. Автор «Сноба» Егор Спесивцев поговорил с его сыном, режиссером Алексеем Германом-младшим о его детстве, фильмах отца и новой картине про Эйзенштейна.