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«Руки убрала!»: почему МакSим набросилась на комиков на съёмках

«Руки убрала!»: почему МакSим набросилась на комиков на съёмках

Кадр с видео, которое разлетелось по Сети 29 августа: МакSим — в чёрном спортивном костюме, с небрежным хвостиком, — выкручивает руки молодому комику Алексею Соловьёву, бьёт его коленом в живот, а затем замахивается на остальных ведущих.

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